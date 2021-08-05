Ученые заявили о падении эффективности вакцин от коронавируса

Британские ученые заявили о падении эффективности вакцин против коронавирусной инфекции. Об их исследовании пишет Bloomberg.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам специалистов, существующие на текущий момент вакцины против привычных вариантов коронавируса показывают низкую эффективность против «дельта»-штамма. Они высказали мнение, что вирус активно распространяется не только среди непривитых, но и среди тех, кто уже прошел вакцинацию.

По оценке ученых, эффективность вакцин в стране снизилась с 64 процентов до 49, а уровень способности вакцин защищать людей от разных видов COVID-19 упал с 83 до 59 процентов. По этой причине, подчеркивают авторы исследования, странам необходимо начать разрабатывать новые вакцины против мутаций коронавируса, так как антитела, вырабатываемые после ввода пациентам уже существующих вакцин, становятся менее эффективными.