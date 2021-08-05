Белый дом отклонил призыв ВОЗ о моратории на ревакцинацию

Призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о введении временного моратория на бустерные прививки от COVID-19 считает неверным администрация Соединенных Штатов. Об этом 4 августа заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то, и другое», — сказала она, комментируя предложение генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса оставить вакцины для бедных стран, повременив с ревакцинацией бустерной дозой.

Также Псаки добавила, что, по ее мнению, США делится с другими странами вакциной от нового заболевания больше, нежели остальные страны мира и поэтому является для них примером.

«В этой стране у нас достаточно запасов, чтобы удостовериться, что у каждого американца есть доступ к вакцинам», — уточнила пресс-секретарь Белого дома.

При этом ранее президента США Джо Байден пообещал отправить 80 млн доз вакцин от COVID-19 в качестве помощи для стран с низким и средним уровнем дохода.