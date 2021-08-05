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«Открытые медиа» объявили о закрытии после блокировки

Ura.Ru
1 час назад

Издание «Открытые медиа» прекратило свою работу после блокировки сайта Роскомнадзором (РКН). Об этом сообщили представители интернет-проекта, которое основал российский предприниматель, общественный и политический деятель Михаил Ходорковский.

«Открытые медиа» объявили о закрытии после блокировки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проект „Открытые медиа“ объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года. < > У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», — сообщается в соцсетях «Открытых Медиа».

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки» по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве объяснили это тем, что они связаны с признанными в РФ нежелательными организациями экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского.

Ходорковского обвинили в организации белорусских протестов

Ранее физлиц-иноагентов попали журналисты Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина. Они работали с изданиями «Открытые медиа» и «Проект Медиа». Последнее признано нежелательным в РФ по решению Генпрокуратуры РФ. Также иностранным агентом было признано латвийское издание The Insider.

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