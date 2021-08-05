«Открытые медиа» объявили о закрытии после блокировки

«Проект „Открытые медиа“ объявляет о прекращении работы с 5 августа 2021 года. < > У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», — сообщается в соцсетях «Открытых Медиа».