На Москву надвигается ливень с грозой

«Во второй половине дня – после 15 часов – по западу начнутся дожди, вечером это ливень с грозой, выпадет до 3-5 миллиметров осадков. Ветер южной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Тем не менее, воздух успеет прогреться до +23 +25 градусов в Москве, и по области до плюс 21-26», - заявил РИА Новости специалист.