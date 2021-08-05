В России предложили провести новую пенсионную реформу

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков подчеркнул, что в России «уже разогрелась» ситуация с разделением пенсионеров на работающих и неработающих, и необходимо изменить пенсионную систему. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Еще в 2016 году, когда вводили эту систему, разделив пенсионеров на работающих и неработающих, мы были против нее. Мы считаем это ошибкой. Сумма, которую работающим пенсионерам, что называется, задолжали, продолжает, так сказать, нарастать», - пояснил Шмаков.

Он назвал неравенством то, что неработающим пенсионерам индексируют выплаты, а работающим – нет, несмотря на то, что условия страхования у всех одинаковые.

«Люди их выполнили: в течение определенного количества лет отчисляли взносы в Пенсионный фонд. А после этого вдруг их разделили», - заметил он.

По словам главы Федерации независимых профсоюзов России, вопрос об индексации пенсий должен был решиться еще в весеннем послании президента России Федеральному собранию, однако помешал финансовый блок правительства, который выступает против. При этом Михаил Шмаков выразил надежду на скорое решение проблемы.

«Ситуация уже разогрелась. Сейчас этому уделено большое общественное внимание. И это дает нам основание утверждать, что этот вопрос будет решен ( ) Долги давайте реструктуризируем и назначим час икс, с которого будет одинаковая индексация, что для работающих, что для неработающих», - уверен он.

Выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (в этом году максимум 297 рублей). В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ежегодной индексации пенсий этой категории граждан.

В свою очередь председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов призвал индексировать выплаты всем пенсионерам согласно Конституции, без деления на работающих и неработающих. А депутаты Заксобрания Севастополя внесли в Госдуму законопроект о возобновлении с 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам.