Экономист предупредил о рисках «сожжения» сбережений миллионов россиян в брокерских схемах

Переживающих стремительное падение доходов россиян стали активно вовлекать в разные сомнительные и даже преступные денежные проекты и схемы, заявил известный российский экономист Михаил Делягин, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аудиостатьи».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Россиян зовут на фондовый рынок и в финансовые пирамиды, которые возникают в периоды социально-экономической турбулентности. Ключевая цель аферистов – нажиться на деньгах жертв, подчеркивает экономист. Ничего не знающие о мире ценных бумаг неофиты приносят большую прибыль крупным и опытным биржевым игрокам, указал Делягин.

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Их денежные накопления – простая добыча настоящих акул бизнеса, проплачивающих рекламу об инвестициях для всех и каждого в социальных сетях и на иных электронных площадках, отметил специалист.

Также многие становятся жертвами финансовых пирамид, организаторы которых завлекают баснословными процентами. Так, люди начинают активно брать многомиллионые кредиты в банках. В итоге они попадают в опасную ловушку, так как у них появляется много долгов, от которых освободиться не так легко.

Таким образом и лишаются граждане денег. По словам Делягина, если государство не начнет жестче регулировать финансовую сферу, то сбережения миллионов россиян обязательно смогут «сжечь» в ближайшие годы очередные финансовые пирамиды или брокеры.

30 июля в Татарстане был задержан Кирилл Доронин, один из основателей финансовой пирамиды Finiko. Ему вменяют ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Доронина арестовали на два месяца.

Следствие установило, что в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года руководство пирамиды заманивало клиентов и обещало доходность до 25% в месяц. Так, деньги якобы должны были получать клиенты за счет операций с криптовалютами и игры на фондовых рынках и различных торговых площадках, но в действительности никакой инвестиционной деятельности практически не было. В июле 2021 года Банк России сообщил, что Finiko имеет признаки финансовой пирамиды, позднее деятельность компании была приостановлена. Как отмечается, организаторы схемы привлекли около 70 млн рублей. В МВД России заявили, что в правоохранительные органы было подано 100 заявлений от жертв пирамиды из разных регионов страны, а также из Республики Казахстан.