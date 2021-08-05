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Туризм станет роскошью: зарубежный отдых резко подорожал

Лера Букина
15 минут назад

Средняя цена отдыха в 2021 году в сравнении с 2019 годом повысилась на 25%. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает «Российская газета». Как отмечается, подорожание в первую очередь коснулось зарубежных туров.

Туризм станет роскошью: зарубежный отдых резко подорожал
Фото: ТАССТАСС

В результате наблюдается крен спроса россиян в сторону бронирования отелей дорогого или премиального сегмента. Речь идет как о зарубежных, так и о внутренних направлениях.

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Специалист также подчеркнула, что туроператорам сейчас нет смысла заманивать туристов «горящими» турами из-за того, что спрос превышает предложение на фоне ограничений из-за пандемии.

Что касается внутренних направлений, то стоимость туров в сравнении с 2019 годом в основном не изменилась. По словам Ломидзе, бюджетно отдохнуть можно лишь внутри страны.

Пандемия повлияла на поведение туристов. Они перестали бронировать туры за несколько месяцев до даты вылета. Также туристы готовы идти только на оплату туров в последние дни перед выездом. Тренд сохранится до следующего года, даже если угроза пандемии сойдет на нет, полагает представитель АТОР.

Как отмечается, прямые авиарейсы на курорты Египта могут повысить конкуренцию на туристическом рынке и повлиять на доступность и качество отдыха, однако без чартерных авиарейсов спрос на этом направлении не сможет вернуться к результатам 2015 года.

По словам Ломидзе, стоимость туров в Египет на базе регулярной авиаперевозки оказалась выше прогнозируемых приблизительно на 15 тысяч рублей. В настоящее время недельная поездка в Хургаду на человека составит как минимум 40 тысяч рублей с размещением в отеле «четыре звезды» по системе «все включено».

Массовый отдых россиян в Египте оказался под угрозой в связи с проблемами с чартерными рейсами: из девяти авиаперевозчиков разрешение на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получил лишь один.

Личный счет,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,"Российская газета",
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