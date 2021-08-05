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Рост рождаемости в Москве достиг рекордных 148% на фоне пандемии

Авторадиоиещё 1
2 часа назад

Рождаемость в Москве за май показала рекордный рост — 148% год к году. Самый значительный прирост дали май и январь, когда число новорожденных выросло на 48% и на 14,5%, соответственно, пишет РБК.

В Москве рекордно выросла рождаемость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В расчетах использовались данные Росстата. Специалисты связали рост рождаемости в столице с последствиями локдауна и пандемии COVID-19. Во время карантина люди меньше ходили, рестораны и бары были закрыты. Помимо рождаемости, в Москве за пять месяцев 2021 года также выросло количество браков и разводов: первых почти на 32%, вторых на 1102%.

В России почти на 25% упала рождаемость

Аналогичная динамика и по всей стране: количество разводов за январь—май выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Личный счет,Росстат,
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