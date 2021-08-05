Эксперт назвал оптимальные сроки для покупки доллара

Нынешний период является подходящим временем для покупки валюты перед отпуском, заявил агентству «Прайм» начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Он отметил, что доллар торгуется рядом с минимумами с конца июня текущего года, а евро – рядом с минимумами с начала июля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Безусловно, есть соблазн подождать еще немного в надежде на попытки рубля обновить годовые максимумы (ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро), однако ситуация на внешних рынках всегда может измениться в худшую сторону и помешать этому», — подчеркнул он.

Эксперт также указал на нынешнюю ситуацию с пандемией, когда каждая новая волна вируса может повлечь за собой повторные ограничения для экономики. Это все может быть рискованным для стоимости нефти, считает специалист.

Кравченко также высказался о рубле. По его мнению, он уже не выглядит недооцененным в динамике с начала 2021 года, если сравнивать с валютами-аналогами на развивающихся рынках.

Так, по его словам, в паре с долларом рубль с начала года поднялся чуть более чем на 2%, а валюты Турции, Бразилии, ЮАР, Индии, Индонезии и Мексики показали чуть меньший рост, какие-то валюты и вовсе опустились в цене.