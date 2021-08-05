Зеленский: Донбасс «никогда не будет русской территорией»

«Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что, если ты живёшь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», это большая ошибка — оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией», — сказал Зеленский.