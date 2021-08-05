До ₽300 000 в месяц: самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Самую большую зарплату на удаленке в августе в России может получать разработчик, владеющий языком программирования Flutter, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг сервиса «Работа.ру».

«Традиционно рейтинг высокооплачиваемых удаленных вакансий возглавляет предложение работы из ИТ-сферы. В компанию по разработке мобильных приложений требуется Flutter-разработчик. Ему готовы платить до 300 000 рублей», - ответили специалисты сервиса.

Специалист должен будет заниматься проектированием архитектурных приложений. У кандидата должен быть опыт нативной разработки под iOS/Android от 2 лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter.

На второй строчке рейтинга - аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики. Ему готовы предложить 230 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. Требуется как минимум трехлетний опыт работы.

Рекрутеру на удаленке могут платить до 150 тысяч рублей, а главному специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию (ОВиК) - 120 тысяч.

На 120 тысяч рублей в месяц может рассчитывать и Digital performance manager. Он будет заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций. Такую же сумму предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.