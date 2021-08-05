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Пока вы в маске: Пациентам с "дельта"-штаммом COVID-19 потребуются новые вакцины

Елена Прошина
38 минут назад

"Рамблер" собрал самые важные новости о пандемии короновируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Ученые заявили о падении эффективности вакцин от коронавируса

Британские ученые заявили о падении эффективности вакцин против коронавирусной инфекции. Об их исследовании пишет Bloomberg. По словам специалистов, существующие на текущий момент вакцины против привычных вариантов коронавируса показывают низкую эффективность против «дельта»-штамма. Они высказали мнение, что вирус активно распространяется не только среди непривитых, но и среди тех, кто уже прошел вакцинацию.

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Врачи засомневались в невосприимчивости некоторых людей к COVID

Генетическая невосприимчивость к коронавирусу не доказана, надежно защитить от инфекции может только прививка. Такое мнение высказал заслуженный врач России Михаил Каган. Специалист отметил, что тоже придерживается мнения о некой генетической невосприимчивости к COVID-19, однако «мнение не является доказательством», и пока все это предмет фантазий.

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Роспотребнадзор объяснил специфику лечения «дельта»-штамма COVID-19

Людям, заболевшим «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции, требуется более сложное и продолжительное лечение. Об этом в четверг, 5 августа, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что течение болезни при «дельта»-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым – у больных преобладают среднетяжелые и тяжелые формы, реже регистрируется бессимптомные и легкие.

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Раскрыта эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона»

Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатываются у 79 процентов привитых. Об эффективности препарата стало известно «Известиям». В промежуточный отчет вошли 2 999 человек. Из них 2 253 были привиты «ЭпиВакКороной», а 746 человек получили плацебо. С каждым добровольцем были проведены девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.

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Применение «Спутника Лайт» с другими вакцинами признали безопасным

Российская вакцина «Спутник Лайт» в комбинации с зарубежными вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, а также Moderna показала высокие показатели безопасности, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование, проведенное аргентинскими специалистами.

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