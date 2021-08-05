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«Не дороже бумаги»: в Госдуме оценили призыв отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Алиса Селезнёва
17 минут назад

Призыв западных стран отозвать признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии не стоит той бумаги, на которой написан. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В Госдуме оценили призыв отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Фото: РамблерРамблер

Ранее семь западных стран, в том числе США, Великобритания и Франция, в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Это заявление было распространено в Совете безопасности Организации Объединенных Наций и приурочено к 13-й годовщине событий августа 2008 года.

По словам Затулина, Россия никакого признания отзывать не будет.

«И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой написаны», - заметил парламентарий.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский уже оценил заявление западных стран как «фантомные боли». По его словам, независимость Абхазии и Южной Осетии – «реальность, которую нельзя игнорировать».

Запад призвал Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году после военного конфликта с Грузией, получившего название «пятидневная война».

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