"На Россию никак не влияет": эксперт о призывах Запада по Абхазии и Южной Осетии

Призыв западных стран к России отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии не влияет на позицию нашей страны по этому вопросу, заявил в разговоре с "Рамблером" военный эксперт, один из авторов книги ЦАСТ "В ожидании бури: Южный Кавказ" Юрий Лямин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На нас это никак не влияет. Россия сделала свой выбор 13 лет назад и придерживается его все это время», - заявил он.

Эксперт отметил, что такая позиция для западных стран не нова. Запад с 2008 года не признает независимость стран от Грузии. Впрочем, отметил Лямин, такое коллективное обращение сразу нескольких стран на его памяти случается впервые.

«Такое консолидированное обращение нескольких стран, мне кажется, первое. Ранее такая позиция конечно озвучивалась, но какими-то отдельными государствами, не группой», - считает он.

Сегодня семь стран, среди которых Франция, США, Великобритания, Норвегия, Эстония и Албания выпустили коллективное заявление, призывающее власти РФ отказаться от признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Заявление это было приурочено к очередной годовщине «пятидневной войны», начавшейся 8 августа 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <...> незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», — говорится в сообщении.