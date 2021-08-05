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Что известно о рецидивисте, которого подозревают в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии

Елена Прошина
5 августа 2021

Федор Панов, подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, недавно вышел из тюрьмы, в которую попал за убийство женщины с ребенком. Об этом сообщил глава Ширинского района Сергей Зайцев РИА Новости.

Что известно о рецидивисте, которого подозревают в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии
Фото: ТАССТАСС

"Это трагедия. Он недавно вернулся, 18 лет отсидел, убийство у него было предыдущее - мать с дочкой зарезал там же, в Джириме. И сейчас вот вторую семью вырезал", - сказал глава района.

Зайцев охарактеризовал погибших как «обычную деревенскую семью».

Напомним, об убийстве в селе Джирим стало известно утром 5 августа. Полицейские нашли на территории домовладения пять трупов – хозяйку дома, её супруга и ее брата, сына и малолетнюю внучку. У всех обнаружили колото-резаные раны.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц и малолетнего". Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и эксперты МВД.

Как сообщает ряд СМИ, Панов вернулся в поселок после 18-летнего заключения, вломился в случайный дом и устроил там бойню. После этого он попытался проникнуть в другие дома, однако троим местным жителям удалось утихомирить мужчину – они сбили его на машине, после чего его задержал участковый.

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