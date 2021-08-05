"Признак идиотизма": Эксперт о новом заявлении Зеленского по Донбассу

"Насчет того, что Зеленский призывает всех, кому не нравится, уезжать в Россию - это немного контрастирует с теми заявлениями, которые он делал в предыдущие годы. Ранее он говорил, что в Крыму и на Донбассе живут украинские граждане и, мол, мы должны им помогать. А теперь Зеленский говорит, что "мы никому ничего не должны, не нравится - уезжайте". Это свидетельствует об ужесточении его риторики. Откуда происходит это ужесточение? Возможно, Зеленский настолько наивен, что, придя к власти, он верил, что сможет в чем-то убедить людей, живущих в этих регионах. Каким-то образом убедить их вернуться в состав Украины. Но его собственный опыт нахождения у власти показал, что это абсолютно нереально. Может быть, до него дошло, что перевоспитать людей на тех основах, которые он предлагает, невозможно. И сейчас у него просто открылся "голос правды". Он, наконец, стал тем, кем является, и показывает свою жесткую позицию: "Кому не нравится - уматывайте в Россию". Но на самом деле он делает это исключительно от бессилия, от неспособности каким-то более конструктивным образом повлиять на ситуацию, изменить ее.



Очень показательно, что Зеленский об этом говорит. Я думаю, что если раньше среди жителей Крыма и Донбасса еще оставались наивные люди, которые верили в возможность перемен при Зеленском, то после этих слов таковых не должно остаться "от слова совсем", - отметил эксперт.