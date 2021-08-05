"Признак идиотизма": Эксперт о новом заявлении Зеленского по Донбассу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского касательно будущего Донбасса и его русскоязычных жителей выдает в нем либо полное незнание истории и нежелание ее учить, либо попытку навязать абсолютно новую историческую концепцию. Об этом "Рамблеру" заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
"Зеленский это говорит через два дня после того, как он заявлял, что Крым никогда не будет русской территорией. Это выдает в человеке либо полное незнание истории и нежелание ее учить, либо это попытка навязать абсолютно новую историческую концепцию. Учитывая, что Зеленский учился в советской школе, у меня есть сомнения в том, что он такой дурак. Потому что и Донбасс, и Крым в последние века всегда были русскими территориями. Донбасс и вся Новороссия построены во времена Российской Империи, до этого там было Дикое поле, степь. И не знать этого - признак идиотизма. Скорее всего, Зеленский все это прекрасно знает, но он пытается подыгрывать созданию этой новой мифологии", - сказал Родионов.
Политолог также отметил, что последние заявления Зеленского по Крыму и Донбассу контрастируют с его более ранними высказываниями о регионах.
"Насчет того, что Зеленский призывает всех, кому не нравится, уезжать в Россию - это немного контрастирует с теми заявлениями, которые он делал в предыдущие годы. Ранее он говорил, что в Крыму и на Донбассе живут украинские граждане и, мол, мы должны им помогать. А теперь Зеленский говорит, что "мы никому ничего не должны, не нравится - уезжайте". Это свидетельствует об ужесточении его риторики. Откуда происходит это ужесточение? Возможно, Зеленский настолько наивен, что, придя к власти, он верил, что сможет в чем-то убедить людей, живущих в этих регионах. Каким-то образом убедить их вернуться в состав Украины. Но его собственный опыт нахождения у власти показал, что это абсолютно нереально. Может быть, до него дошло, что перевоспитать людей на тех основах, которые он предлагает, невозможно. И сейчас у него просто открылся "голос правды". Он, наконец, стал тем, кем является, и показывает свою жесткую позицию: "Кому не нравится - уматывайте в Россию". Но на самом деле он делает это исключительно от бессилия, от неспособности каким-то более конструктивным образом повлиять на ситуацию, изменить ее.
Очень показательно, что Зеленский об этом говорит. Я думаю, что если раньше среди жителей Крыма и Донбасса еще оставались наивные люди, которые верили в возможность перемен при Зеленском, то после этих слов таковых не должно остаться "от слова совсем", - отметил эксперт.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией» и посоветовал жителям региона, которые считают себя русскими, уехать в Россию.