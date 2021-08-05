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В ЦИК ответили на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы

Алиса Селезнёва
5 августа 2021

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила сожаление из-за решения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, которые состоятся 19 сентября. Об этом пишет ТАСС.

В ЦИК ответили на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы
Фото: ТАССТАСС

Ранее в ОБСЕ объяснили невозможность отправить наблюдателей на выборы в Россию тем, что установлен лимит на их число. В заявлении руководителей БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщается, что власти России разрешили направить 50 и 10 наблюдателей соответственно, «сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию». По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей».

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В ответном письме Элла Памфилова подчеркнула, что в ЦИК «искренне рассчитывают, что миссия состоится», а ее участники смогут оценить уровень и качество организации выборов.

«За последние два года БДИПЧ наработало определенный опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях существенно сокращенных мониторинговых групп, которые посетили ряд стран ( ) При этом состав миссии БДИПЧ, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы», - отметила она.

Председатель Центризбиркома проинформировала Маттео Мекаччи, что для всех международных и иностранных организаций и институтов, которые традиционно занимаются наблюдением за проведением выборов и выразили согласие приехать в Россию, «создаются равные условия».

«ЦИК России неизменно приветствует и ценит вклад международных наблюдателей в совершенствование избирательных процессов в нашей стране», - заверила Памфилова.

При этом, по ее словам, если решение БДИПЧ окончательное, то «освобожденное количество мест будет передано другим международным наблюдательским сообществам».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил для участия в наблюдении за выборами представителей национальных парламентов стран, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблеи православия, а также по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Личный счет,Вячеслав Володин,Элла Памфилова,Центризбирком России,Госдума,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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