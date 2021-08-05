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На курортах Кубани заметили рекордный ажиотаж туристов

Lenta.ru
1 час назад

Стало известно о рекордном ажиотаже туристов на курортах Краснодарского края в сравнении с доковидным 2019 годом. Об этом сообщает РБК.

Небывалый ажиотаж: курорты Кубани оказались переполнены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Росстата, в мае-июне 2021 года выручка гостиниц, санаториев и заведений общепита Кубани составила 34,7 миллиарда рублей, что на 34 процента больше, чем в 2019 году.

На Кубани начали действовать новые правила заселения в отель

Кроме того, аналитики заметили увеличение оборота гостиниц — относительно того же периода 2019 года он возрос в полтора раза и достиг 16,4 миллиарда рублей.

Отмечается, что популярностью среди туристов пользовались не только отели на побережье, но и в горах. Однако вместе со спросом росли и цены на проживание — стоимость одной ночи в номере пятизвездочной гостиницы выросла до 14,2 тысячи рублей. Это на 63 процента больше, чем в 2019 году.

Согласно прогнозам экспертов, к октябрю турпоток в регион ослабится из-за открытия ряда зарубежных направлений, а также новых правил заселения в отели. С 1 августа гостиницы и санатории обязаны принимать отдыхающих только при предъявлении сертификата о вакцинации.

Ранее в августе стало известно, что власти Кубани не планируют ослаблять ограничения на курортах для непривитых россиян. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, здоровье граждан гораздо важнее прибыли.

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