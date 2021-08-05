«Ни одна нога ступить не должна»: Лукашенко приказал закрыть границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от силовиков закрыть «каждый метр границы» и предотвратить случаи ее нарушения. Об этом пишет «Белта».

Такое заявление глава государства сделал на совещании по вопросам ситуации на границе.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. ( ) Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, и вообще в наши силовые структуры», - подчеркнул Лукашенко.

Он потребовал от силовиков не допустить, чтобы сопредельные страны начали реализовывать тактику выдворения нелегальных мигрантов, которых «сами позвали», через официальные пропускные пункты.

«Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию Ну нацисты и все, чего о них говорить», - заявил глава государства.

По его словам, на границе с Литвой и Польшей складывается «очень опасная, прямо скажем, обстановка» и пограничники должны быть готовы к провокациям.

Литва регулярно обвиняет Белоруссию в неконтролируемом потоке мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. В частности, глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Минск использует нелегалов как «политическое оружие». В Белоруссии все претензии Литвы отвергают.