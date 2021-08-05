Соседка выброшенного из окна ребенка рассказала подробности случившегося

Трехлетний мальчик, которого родной отец 4 августа выбросил из окна пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы, находится в тяжелом состоянии в детской больнице. Бабушка ребенка предполагает взять над ним опеку, поскольку родители не справляются с обязанностями по воспитанию сына.

Фото: ТАСС ТАСС

Соседка, которая первой увидела выброшенного из окна ребенка и вызвала скорую помощь и полицию, рассказала РИА Новости о событиях ночи.

Она отметила, что медики приехали к месту СП очень быстро, минуты через две после произошедшего. Затем, буквально через минуту, прибыл наряд полиции.

«Ребенок был живой, он кричал и говорил, что ему больно. Также он был в крови. Что было дальше, мне неизвестно», - уточнила очевидица событий.

Также известно, что разбирался в конфликте местный участковый, который до позднего вечера проводил опрос отца пострадавшего мальчика - Леонида. Известно, что 3 августа у пары была трехлетняя годовщина свадьбы, и, очевидно, молодые люди что-то употребляли. 4 августа, со слов матери злоумышленника, ее сын, когда привез к ней ребенка, вел себя странным образом: он то смеялся, то плакал. Женщина, медик по профессии, подозревала у него наркотический психоз, хотя ее невестка заявила, что Леонид отравился пивом.