Соседка выброшенного из окна ребенка рассказала подробности случившегося

Трехлетний мальчик, которого родной отец 4 августа выбросил из окна пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы, находится в тяжелом состоянии в детской больнице. Бабушка ребенка предполагает взять над ним опеку, поскольку родители не справляются с обязанностями по воспитанию сына.
Соседка, которая первой увидела выброшенного из окна ребенка и вызвала скорую помощь и полицию, рассказала РИА Новости о событиях ночи.
Она отметила, что медики приехали к месту СП очень быстро, минуты через две после произошедшего. Затем, буквально через минуту, прибыл наряд полиции.
«Ребенок был живой, он кричал и говорил, что ему больно. Также он был в крови. Что было дальше, мне неизвестно», - уточнила очевидица событий.
Также известно, что разбирался в конфликте местный участковый, который до позднего вечера проводил опрос отца пострадавшего мальчика - Леонида. Известно, что 3 августа у пары была трехлетняя годовщина свадьбы, и, очевидно, молодые люди что-то употребляли. 4 августа, со слов матери злоумышленника, ее сын, когда привез к ней ребенка, вел себя странным образом: он то смеялся, то плакал. Женщина, медик по профессии, подозревала у него наркотический психоз, хотя ее невестка заявила, что Леонид отравился пивом.
Днем бабушка сходила с внуком в пункт выдачи интернет-магазина, чтобы получить заказ – детское одеяло. Леонид тем временем пытался прийти в себя дома. А вечером, перед сном, мужчина внезапно схватил мальчика и захотел с ним уйти. Бабушка, понимая, в каком состоянии находится ее сын, закрыла входную дверь и отправилась мыть посуду. В этот момент Леонид кинул ребенка в окно. После этого он предпринял попытку скрыться, но сегодня утром его задержали.