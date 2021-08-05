Рецидивист убил пять человек из-за отказа возлюбленной

Сегодня утром, в селе Джирим Ширинского района Хакасии местный уголовник, отсидевший 18 лет за жестокое убийство двух женщин, проник в чужой дом и убил семью из пяти человек. Среди жертв оказалась 7-летняя девочка. Недавно появились подробности этой трагедии - в частности, о причинах поступка мужчины.
Так, оказалось, что мужчина преследовал 30-летнюю жительницу села Марину Хнычеву. Накануне женщина позвонила ему и сказала, что не желает иметь с ним отношений. Уголовник всю ночь распивал спиртное, а под утро отправился в дом возлюбленной и зарезал всех находившихся там людей. Об этом сообщает Телеграм-канал «112».
После он позвонил Марине и рассказал, что убил всех членов ее семи. В том числе, не пожалел и ребенка. Среди погибших оказались Владимир, Вадим, Алина, и Сергей Хнычевы, а также Светлана Извекова
Раннее издание Kp.ru приводило отзывы жителей поселка Джирим о Панове.
«Панов ранее отсидел за убийство двух женщин, одна из них ждала ребенка, а на этот раз убил всю семью, они ему никто. Сама по себе семья была нормальной – жена с мужем, их сын младший, внучка и брат-близнец мужа. Не могу представить, что ему пришло в голову, они жили далеко от него, почему он явился именно к ним - нам не ясно. Взрослая дочь смогла выжить, та, которой он позвонил после убийства. Она еще не приехала. Говорят, что они любовниками были, хотя она замужем. Возможно, мстил ей. Теперь она осталась одна, без семьи и дочери», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Егор И.
Жители села также сказали, что после того, как Фёдор Панов покончил со своими жертвами, он помылся в бане, где лежали тела, чтобы смыть кровь и снять с себя подозрение.