Рецидивист убил пять человек из-за отказа возлюбленной

«Панов ранее отсидел за убийство двух женщин, одна из них ждала ребенка, а на этот раз убил всю семью, они ему никто. Сама по себе семья была нормальной – жена с мужем, их сын младший, внучка и брат-близнец мужа. Не могу представить, что ему пришло в голову, они жили далеко от него, почему он явился именно к ним - нам не ясно. Взрослая дочь смогла выжить, та, которой он позвонил после убийства. Она еще не приехала. Говорят, что они любовниками были, хотя она замужем. Возможно, мстил ей. Теперь она осталась одна, без семьи и дочери», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Егор И.