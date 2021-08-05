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Против курильщицы из бизнес-класса рейса Бодрум – Москва возбудили уголовное дело

Елена Прошина
40 минут назад

В отношении Ирины Таммируусу из-за оскорблений полицейских возбудили уголовное дело. Выпившая женщина закурила в самолете рейса Бодрум – Москва, а поcле поругалась с полицией.

Против закурившей на борту россиянки завели уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Mash, после происшествия дама заявила, что ничего не помнит, а причиной её неадекватного поведения стало то, что ей что-то подмешали в вино. При этом в полиции её якобы избили.

"Что-то подмешали": Закурившая в самолете россиянка обвинила стюарда

Изначально на Таммируусу завели административное дело за мелкое хулиганство, но теперь полицейские классифицируют её действия по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Напомним, что видеозапись задержания буйной пассажирки бизнес-класса появилась в сети вечером 4 августа. Женщина сначала закурила в самолете, а когда её решили задержать за правонарушение, оказала сопротивление.

У Таммируусы была сломана нога, однако даже на кресле-каталке она смогла противодействовать полицейским и оскорблять их. В частности вопросы представителям правопорядка она задавала на английском языке, а ругательства выкрикивала на русском.

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