Против закурившей на борту россиянки завели уголовное дело

В отношении Ирины Таммируусу из-за оскорблений полицейских возбудили уголовное дело. Выпившая женщина закурила в самолете рейса Бодрум – Москва, а поcле поругалась с полицией.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, после происшествия дама заявила, что ничего не помнит, а причиной её неадекватного поведения стало то, что ей что-то подмешали в вино. При этом в полиции её якобы избили.

Изначально на Таммируусу завели административное дело за мелкое хулиганство, но теперь полицейские классифицируют её действия по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Напомним, что видеозапись задержания буйной пассажирки бизнес-класса появилась в сети вечером 4 августа. Женщина сначала закурила в самолете, а когда её решили задержать за правонарушение, оказала сопротивление.