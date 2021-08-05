В Госдуме посоветовали Зеленскому искать место в ЕС в ответ на заявление о Донбассе

Украина не войдет ни в ЕС, ни в НАТО, без России «на этой территории цивилизации не будет». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя заявления президента Украины о Донбассе.

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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, стоит уехать в Россию.

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«Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», - заметил он.

В свою очередь Петр Толстой ответил Владимиру Зеленскому практически теми же словам, однако заменил Донбасс на Украину.

«Если человек любит Европу, считает, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это оккупированная часть Австро-Венгрии, или хочет просто пополнить миллионную армию украинских «европейцев», работающих прислугой и сиделками на Западе, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в ЕС», - заметил он.

Парламентарий подчеркнул, что те, кто живет на Украине, «боготворит Европу и хочет, чтобы эта страна вошла в ЕС и в НАТО», должны понять, что этого не произойдет.

«Без России на этой территории цивилизации не будет», - уверен он.

Также депутат Госдумы отзеркалил и слова Зеленского, призвавшего жителей Донбасса, которые считают себя украинцами, «держаться» и заверившего, что «эта территория в любом случае будет деоккупирована».

«Если ты чувствуешь, что Украина— это часть русской цивилизации, а Киев - мать городов русских, если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю, будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована», - заметил он.