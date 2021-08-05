Россиян предупредили о подорожании туров в Турцию

На июль 2021 года пришелся самый высокий за последние 18 лет уровень потребительской инфляции в Турции.

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В ресторанах и отелях зафиксирован рост цен на 2,72% в сравнении с предыдущим месяцем, на 15,19% - с декабрем предыдущего года, на 20,63% - аналогичным периодом 2020 года, а также на 14,66% - со средними показателями за год. Это следует из данных статистического управления Турции по инфляции за июль.

Соответсвенно, цены на турпакеты для российских туристов тоже выросли или повысятся со следующего сезона – после заключения новых контрактов с туроператорами, сообщает «Турпром».

По данным TUIK, в целом инфляция увеличилась в июле на 1,80% по отношению к предыдущему месяцу, на 10,4% - к декабрю предыдущего года, на 18,95% - к такому же месяцу предыдущего года, на 15,15% - в сравнении со средними показателями за год.

Больше всего в декабре подорожали продукты питания и безалкогольные напитки — на 24,92%. Следом идут транспорт (+24,62%) и предметы домашнего обихода (+22,70%).