Украина предложила "правосудие переходного периода" для Донбасса и Крыма

Кабмин Украины одобрил 4 августа законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму. Далее документ предстоит рассмотреть Верховной Раде, сообщили в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, передает РИА Новости.

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В украинском ведомстве отметили, что документом предлагается "закрепление на уровне закона определений РФ как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта". Важнейшими целями документа выбрано определение базовых принципов ("красных линий") деоккупации и реинтеграции.

Законопроект также предусматривает ограничения по обороту валюты "государства-агрессора" в переходный период, вводит ответственность за "правонарушения, связанные с временной оккупацией", и ограничивает избрание и назначение на должности тех, кто "был приобщен к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации".

Напомним, в июне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", в соответствии с которым правительство обязуется в срок до 2-х месяцев подготовить законопроекты по введению правосудия переходного периода на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Указ о введении решения СНБО в силу был подписан президентом страны Владимиром Зеленским. Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде в Донбассе. Документ преследует целью обеспечения "деоккупации и безопасной реинтеграции" временно оккупированных территорий.