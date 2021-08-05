Украинская «прокуратура Крыма» сообщила об аресте 13 российских авиалайнеров

Суд Украины наложил арест на 13 самолетов Airbus одного из авиаперевозчиков России. Компания совершала полеты в Крым. Об этом говорится на портале «Прокуратуры Автономной республики Крым» (АРК)

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«Судом наложен арест на 13 воздушных судов российской авиакомпании, которые применялись в целях перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа». Он расположен на временно оккупированной территории АР Крым», — указывается в сообщении пресс-службы «Прокуратуры АРК».

Следует заметить, что это заочное решение и ранее оно принималось неоднократно.

На сайте говорится, что авиаперевозчик России осуществляет регулярные рейсы на территорию полуострова при нарушении украинских правил въезда.

«Осуществление перелетов зарубежными, в основном российскими авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым Украина рассматривает как нарушение норм мирового права, а также подрывающие суверенитет страны действия», — отмечается в сообщении «ведомства».

В «Прокуратуре АРК» также добавили, что минимум 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров. Ранее в рамках этого уголовного дела на бумаге арестовали 211 воздушных судов.