«Обычный парень»: в сети появились подробности о муже внучки Лукашенко

Официальные информагентства Белоруссии сообщили новость о том, что внучка Александра Лукашенко - Виктория - вышла замуж, но вот о личности ее жениха ничего не написали. Позже оказалось, что под венец наследницу президента повел 23-летний Дмитрий Дятлов, родившийся в Полоцке и окончивший БГУ по специальности «международные отношения», сообщает СтарХит.

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Парень не является публичной личностью, поэтому сведений о нем очень мало. Но те, кто знаком с ним лично, отмечают: внучке Лукашенко повезло. Например, однокурсник Дмитрий, который на первом курсе был соседом Дятлова по комнате, отозвался о нем положительно.

«Добрый, открытый к общению. Интересовался футболом, в общем, стандартный молодой человек. Учился на платном отделении, кажется, успеваемость была нормальной», — вспомнил товарищ.

В Полоцке Дмитрий учился в гимназии имени Франциска Скорины. Семья у него обеспеченная, отец работает директором местного предприятия «Техполин», которое выпускает ремонтные хомуты для труб.

Знакомство Дятлова с Викторией произошло во время учебы. Белорусские издания подтверждают, что в 2016 девушка поступила на факультет международных отношений на платное отделение. Там же проходил обучение и ее будущий муж.

«Мы особенно с ним не дружили, поэтому трудно сказать что-то конкретное. Он простой парень, как все», — добавил бывший сосед по комнате.