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В России отменят заморозку цен на подсолнечное масло

Lenta.ru
44 минуты назад

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло не будет продлеваться после 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Из этого следует, что в России отменят заморозку стоимости этого продукта.

В России отменят заморозку цен на подсолнечное масло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы считаем, что тех постоянно работающих механизмов, которые были приняты, будет достаточно, поэтому соглашение закончит свое действие и уйдет в прошлое», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

По словам Решетникова, с осени должны заработать другие меры, которые повлияют на ценообразование, — демпферный механизм, который охватит эту продукцию.

«У нас осталось только подсолнечное масло, и оно подкреплено еще системой субсидирования, у нас с вами начинает работать демпфер с осени по семечке, по подсолнечному маслу», — добавил министр.

Соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло Минпромторг, Минсельхоз и крупные ретейлеры и производители подписали в декабре 2020 года. Они действовали до апреля 2021 года, а потом были продлены: на сахар — до 1 июня, на масло — до 1 октября. Демпферный же механизм вводится по аналогии с рынком бензина. Он предполагает, что при высоких ценах будет расти экспортная пошлина, а при низких производителям будут выделять средства.

О том, что в России в перспективе откажутся от госрегулирования цен на еду, в конце июля заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она пояснила, что с этим «действительно надо заканчивать», поскольку мера была чрезвычайной.

Личный счет,Виктория Абрамченко,Максим Решетников,Минэкономразвития,Минсельхоз,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
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