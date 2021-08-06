Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Стало известно, кто заработал больше всего на производстве "Спутника V"

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Российская фармацевтическая компания "Фармстандарт", принадлежащая Виктору Харитонину, получила почти 60% контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает "Коммерсант".

Сколько олигархи заработали на вакцине «Спутник V»?
Фото: Михай Карауш/РИА «Новости»Михай Карауш/РИА «Новости»

На производство "Спутника V" в России было объявлено 11 контрактов общей суммой 95,2 млрд рублей - согласно этим контрактам, будут произведены 90,2 млн доз. Из суммы почти в сто млрд рублей уже реализованы договоры на сумму 57 млрд рублей. Из этой суммы 82% оказались распределены между компаниями, входящими в фармацевтический холдинг "Фармстандарт". Компании "Лекко" и "Генериум", которые по данным "Коммерсанта" также связаны с Харитониным, выпустили в оборот дозы вакцины на 6,1 млрд и 6,5 млрд рублей.

Сам центр им. Гамалеи выпустил всего около 2,2% вакцины "Спутник V", на сумму около 1,3 млрд рублей. По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, у "Фармстандарта" в ближайшее время не будет конкурентов.

Позже, после завершения отработки технологии производства, "Р-Фарм" Алексея Репика могла бы стать таким конкурентом, считает Беспалов. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" есть во всех регионах России.

Личный счет,Михаил Мурашко,Виктор Харитонин,Николай Беспалов,Фармстандарт,Р-Фарм,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители