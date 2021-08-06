Сколько олигархи заработали на вакцине «Спутник V»?

Российская фармацевтическая компания "Фармстандарт", принадлежащая Виктору Харитонину, получила почти 60% контрактов на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает "Коммерсант".

Фото: Михай Карауш/РИА «Новости» Михай Карауш/РИА «Новости»

На производство "Спутника V" в России было объявлено 11 контрактов общей суммой 95,2 млрд рублей - согласно этим контрактам, будут произведены 90,2 млн доз. Из суммы почти в сто млрд рублей уже реализованы договоры на сумму 57 млрд рублей. Из этой суммы 82% оказались распределены между компаниями, входящими в фармацевтический холдинг "Фармстандарт". Компании "Лекко" и "Генериум", которые по данным "Коммерсанта" также связаны с Харитониным, выпустили в оборот дозы вакцины на 6,1 млрд и 6,5 млрд рублей.

Сам центр им. Гамалеи выпустил всего около 2,2% вакцины "Спутник V", на сумму около 1,3 млрд рублей. По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, у "Фармстандарта" в ближайшее время не будет конкурентов.