Кто сможет не платить за жилищно-коммунальные услуги

Сейчас обсуждаются возможные изменения льгот на оплату ЖКУ для пенсионеров. Есть большая вероятность, что они произойдут на фоне смены самого принципа формирования тарифов, заявил агентству «Прайм» генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко. Возможно, россиянам, у которых есть сейчас право на льготу, предложат более низкие базовые тарифы. Пенсионеров это, по словам Минко, тоже коснется.

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«Если пенсионеры не имеют трудоспособных родственников, которые проживают с ними рядом, то, скорее всего, они будут иметь право на существенные льготы в 50 или 100% от стоимости услуг ЖКХ», — подчеркнул он.

В том случае, если с пенсионерами в квартире будут жить трудоспособные родственники, то льгот для них не будет, пояснил Минко. Тарифы, в свою очередь, будут делиться «пропорционально количеству проживающих». Специалист также отметил, что снижение тарифов для пенсионеров является оправданной мерой. Оптимизация логистики и работа ресурсных организаций помогли бы добиться экономического обоснования для данных шагов, считает он.

Минко также указал на значительный поворот государства в «еще более социальное направление». Поэтому нулевые тарифы по ЖКУ для ряда категорий граждан вполне реальны, убежден он.