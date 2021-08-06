Эксперт подсказал, как забрать деньги из финансовой пирамиды

В большинстве случаев финансовые пирамиды действуют определенный период и в какой-то момент «схлопываются», сообщил агентству «Прайм» адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и Партнеры» Владислав Кочерин. На ранних этапах забрать свои деньги можно, поскольку пирамиды стремятся продемонстрировать свою благонадежность. Однако когда пирамида достигла своих целей, она прекращает выплачивать деньги вкладчикам, указал специалист. Судиться в таких ситуациях, как правило, бессмысленно, поскольку деньги вкладчиков зачастую заблаговременно выводят по различным схемам, и они становятся недосягаемыми для судебных приставов.

Фото: ТАСС ТАСС

«Единственный вариант, который может хоть как-то удовлетворить обманутого вкладчика в финансовую пирамиду — это возбуждение уголовного дела на виновников о создании мошеннической схемы, привлечение их к уголовной ответственности и обращение взыскания на их личное имущество или имущество, которое они пытались скрыть», — подсказал юрист.

Видео дня

Однако Кочерин предупредил о том, что это сделать достаточно проблематично, так как мошенники «обычно воруют не для того, чтобы отдавать». Во избежание проблем лучше не связываться с финансовыми пирамидами. Нужно обходить стороной организации, которые предлагают явно завышенный процент, не имеют четкого плана увеличения средств, живут исключительно за счет новых вкладчиков, заключил Кочерин.