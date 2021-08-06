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Эксперт подсказал, как забрать деньги из финансовой пирамиды

Лера Букина
1 час назад

В большинстве случаев финансовые пирамиды действуют определенный период и в какой-то момент «схлопываются», сообщил агентству «Прайм» адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и Партнеры» Владислав Кочерин. На ранних этапах забрать свои деньги можно, поскольку пирамиды стремятся продемонстрировать свою благонадежность. Однако когда пирамида достигла своих целей, она прекращает выплачивать деньги вкладчикам, указал специалист. Судиться в таких ситуациях, как правило, бессмысленно, поскольку деньги вкладчиков зачастую заблаговременно выводят по различным схемам, и они становятся недосягаемыми для судебных приставов.

Эксперт подсказал, как забрать деньги из финансовой пирамиды
Фото: ТАССТАСС

«Единственный вариант, который может хоть как-то удовлетворить обманутого вкладчика в финансовую пирамиду — это возбуждение уголовного дела на виновников о создании мошеннической схемы, привлечение их к уголовной ответственности и обращение взыскания на их личное имущество или имущество, которое они пытались скрыть», — подсказал юрист.

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Однако Кочерин предупредил о том, что это сделать достаточно проблематично, так как мошенники «обычно воруют не для того, чтобы отдавать». Во избежание проблем лучше не связываться с финансовыми пирамидами. Нужно обходить стороной организации, которые предлагают явно завышенный процент, не имеют четкого плана увеличения средств, живут исключительно за счет новых вкладчиков, заключил Кочерин.

30 июля в Татарстане был задержан Кирилл Доронин, один из основателей финансовой пирамиды Finiko. Ему вменяют ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Доронина арестовали на два месяца. Следствие установило, что в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года руководство пирамиды заманивало клиентов и обещало доходность до 25% в месяц. Деньги клиенты должны были получать якобы за счет операций с криптовалютами и игры на фондовых рынках и различных торговых площадках, но в действительности никакой инвестиционной деятельности практически не было. В июле 2021 года Банк России сообщил, что Finiko имеет признаки финансовой пирамиды, позднее деятельность компании была приостановлена.

Личный счет,Центральный банк России,
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