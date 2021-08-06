Шойгу в ответ на слова Зеленского про Крым рассказал одесский анекдот

Глава Минобороны России Сергей Шойгу шуткой ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что однажды Крым вернется в состав страны. Как сообщает «Российская газета», министр считает, что руководители Украины будут меняться, а полуостров все равно будет принадлежать России.

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«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом», – прокомментировал Шойгу заявление Зеленского.

Напомним, что ранее президент Украины в одном из интервью заявил, что «Крым никогда не будет русской землей». В ходе беседы он выразил свою любовь к полуострову и даже несколько раз назвал его «своим».