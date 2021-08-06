Шойгу заявил о созданных в Европе центрах антироссийской пропаганды

Сергей Шойгу сделал заявление, что в Риге, Таллине и Варшаве организованы центры антироссийской пропаганды, где проходят подготовку в частности и россияне.

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По его словам, там каждый квартал штампуют десятки специалистов и оттуда ведется распространение множества антироссийских слухов. Об этом сообщает Телеграм-канал РИА Новости.

"Информация сейчас - один из видов вооружений. В Риге открыли центр стратегии пропаганды, центры есть также в Таллине, Варшаве. Там изготавливается информационное оружие, внедряемое и распространяемое по нашей стране", - заявил министр в ходе встречи с коллективом предприятия "Красмаш", выпускающим ракеты "Сармат".

По его словам, данные центры, в том числе, распространяют множество слухов, от этих структур исходят "не самые хорошие запахи".

"Вряд ли вы назовете в России хоть один центр, который занимается подготовкой специалистов по информационным атакам. У нас не готовят таких специалистов. Но есть в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из россиян", - отметил генерал.

Кроме этого, он добавил, что такие западные центры отслеживают информационное пространство в сети, определяют тех, "кто ничего хорошего не пишет" и далее приглашают их для работы с выплатой стипендии.

"И это не единичные случаи, речь о десятках людей, которые каждый квартал штампуются", - пояснил руководитель Минобороны.