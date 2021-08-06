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На Эдварда Била вновь подали в суд из-за ДТП на Садовом кольце

Алиса Селезнёва
14 минут назад

На Эдварда Била вновь подали в суд. Сделала это одна из пострадавших в громком ДТП с блогером на Смоленской площади. Екатерина Маничкина, которая в день аварии была за рулём Range Rover, требует с Била около 2 млн рублей.

На Эдварда Била вновь подали в суд из-за ДТП на Садовом кольце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет Телеграм-канал Mash, пострадавшая получила в ДТП синяки, а ее машина лишилась переднего бампера. Женщина предложила блогеру мировую, но тот отказался.

Адвокат Маничкиной Екатерина Гордон напомнила блогеру о том, что он обещал купить каждому пострадавшему в аварии по новой машине. Маничкина оценивает ущерб в 1 миллион 600 тысяч, ещё 100 тысяч требует за моральный вред и 80 тысяч — на другие расходы.

Личный счет,Екатерина Гордон,
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