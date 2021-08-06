На Эдварда Била вновь подали в суд из-за ДТП на Садовом кольце

На Эдварда Била вновь подали в суд. Сделала это одна из пострадавших в громком ДТП с блогером на Смоленской площади. Екатерина Маничкина, которая в день аварии была за рулём Range Rover, требует с Била около 2 млн рублей.

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Как пишет Телеграм-канал Mash, пострадавшая получила в ДТП синяки, а ее машина лишилась переднего бампера. Женщина предложила блогеру мировую, но тот отказался.