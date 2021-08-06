МФО придумали новую схему обмана россиян

Раскрыта мошенническая схема с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика, сообщает «Российская газета». Схему придумали микрофинансовые организации.

Известен случай с обманом жителя Твери. Кто-то отправил на его банковский счет 45 тысяч рублей. Вернуть эти деньги он не смог, так как в переводе не были указаны реквизиты. Через неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города и потребовал погашения займа. Мужчина с трудом смог вернуть денежные средства МФО. Однако, как выяснилось, сутки нахождения суммы на счетах инженера «стоили» почти 3%.

Позднее ему стали поступать звонки от коллекторов из Ростовской области, которые сообщили, что «купили его долг» — те самые набежавшие проценты. Похожий случай произошел в Екатеринбурге.

Банкиры настоятельно рекомендуют не тратить эти деньги. Также следует написать заявление в полицию, а его копию оставить у себя.

Если на счет неожиданно поступают деньги, этот факт необходимо зафиксировать в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже, заявила юрист Анна Юфа.

«Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно», — подсказала она.

Юрист также советует попросить Банк России затребовать договор и иные документы, на основании которых МФО зачислила средства. Она отметила, что вопросом возврата должен заниматься банк после письменного заявления клиента.