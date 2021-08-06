Россиян предупредили о подорожании подсолнечного масла

Аграрии и ретейлеры планируют разморозить цены на масло. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, действие соглашений по ценовой фиксации на подсолнечное масло в России будет завершено 1 октября, продления не будет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После отмены заморозки стоимость продолжит повышаться, заявила «Московскому комсомольцу» замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее мнению, как минимум на уровень инфляции подорожают даже недорогие марки в дискаунтерах. При этом дефицита продукции Мильчакова не ожидает.

«Есть же потребительский спрос и доходы, которые выступают естественными ограничителями роста цен. Это значит, что у повышения стоимости социально значимых товаров всегда есть пределы. Если подсолнечное масло по цене сравнится с оливковым, то покупатели, которые могут себе это позволить, заменят подсолнечное масло импортным оливковым, и выиграют в качестве. А отечественный производитель будет в пролете», – отметила она.

Согласно данным Росстата, цены на продукт не росли только в январе и очень медленно повышались в феврале. Однако затем стоимость подсолнечного масла лишь росла. В этой связи не исключено, что аграрии, пострадавшие от введенных ограничительных мер, повысят отпускные цены. Предприятия общепита и ретейлеры, в свою очередь, должны будут изменить ценники в сторону увеличения.

В 2020 году розничная стоимость растительного масла увеличилась почти на 24% на фоне резкого роста стоимости сырья (семян подсолнечника и шрота) на мировом рынке. В итоге 16 декабря 2020-го были заключены соглашения об утверждении фиксирующих цен между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и ретейлерами. Оптовая стоимость масла не должна была быть больше 95 рублей за 1 литр, розничная - 110 рублей.