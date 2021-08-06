«Государству не нужны лишние траты»: пенсионеров отказались уравнивать в правах

Разделение пенсионеров на неработающих и работающих является недопустимым. И тем и другим нужно индексировать пенсии в равной степени, сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

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Данный вопрос постоянно обсуждают, так как сумма, которую государство задолжало работающим пенсионерам с 2016 года, продолжает увеличиваться, указал Шмаков. Условия страхования у всех идентичные, и люди их выполнили: в течение определенного количества времени они отчисляли взносы в Пенсионный фонд, после этого их вдруг разделили, отметил Шмаков.

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Опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты считают, что реализовать идею не представляется возможным – ни сейчас, ни в дальнейшем.

«Здесь все упирается в две вещи: деньги и политическую волю», – заявил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Разделение пенсионеров на две категории было осознанным, отмечает он. Доход работающих выше, чем у неработающих. Для вторых индексация важнее, чем для первых. При ограниченном бюджетном ресурсе необходимо распределять его в пользу особо нуждающихся, считает Зубец.

«Все эти разговоры — один сплошной популизм: государству не нужны лишние траты», — считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По ее мнению, отношение правительства к работающим пенсионерам не изменилось, то есть они могут обойтись без индексации, потому что и так зарабатывают.

Доктор экономических наук из ВШЭ Сергей Смирнов указал на то, что среди работающих есть как госчиновники, так и другие лица, которые получают повышенную пенсию. Граждане с выплатами в 12-13 тысяч нуждаются в индексации больше, чем они, подчеркнул он.

«Я против универсального подхода, разбираться надо с каждым случаем отдельно. Другое дело, что у многих меняются приоритеты, структура потребностей. Может, лучше не индексировать пенсии, а предоставлять людям право бесплатного доступа к лекарствам – в виде соответствующего сертификата на их получение?» – высказался Смирнов.

Речь, по его словам, идет как о работающих, так и неработающих пенсионерах.