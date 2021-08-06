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Кабмин выделит на выплаты работающим с ковидными пациентами медикам свыше 49 млрд рублей

Анна Безрукова
1 час назад

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении свыше 49 миллиардов рублей на социальные доплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Кабмин выделит на выплаты работающим с ковидными пациентами медикам свыше 49 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Указывается, что средства выделят Минфину из резервного фонда правительства.

Деньги направят в бюджет Фонда социального страхования на специальные выплаты "медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), предоставляющим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинскому персоналу, контактирующему с пациентами с выявленным диагнозом новой коронавирусной инфекции".

В конце сентября вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания членов правительства с главой государства предложила изменить подход к выплатам врачам, среднему и младшему медперсоналу за работу с ковидными пациентами и начислять средства за фактически отработанное время. Владимир Путин при этом отметил, что не возражает против этих изменений, если они прошли согласование у представителей профсообщества.

За последние сутки в России зарегистрировано 22 660 новых заражений коронавирусом, рассказали в оперштабе.

Накануне сообщалось о 23 120 заболевших. Темпы прироста, как и ранее, находятся на отметке в 0,36%.

Симптомов заболевания не было у 1881 заразившихся (8,3%). Скончались 792 пациента, выписались из медучреждений после лечения 20 141 человек.

Личный счет,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Фонд социального страхования РФ,Минфин,
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