Фрегат Черноморского флота направили в Средиземноморье

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы ЧФ.

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"Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота осуществляет прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Экипаж фрегата совершает плановый переход из Черного моря в дальнюю морскую зону", - отмечается в сообщении. В Средиземном море корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота и сменит экипаж фрегата "Адмирал Макаров", выполняющий специальные задачи в дальней морской зоне с мая 2021 года.

"Адмирал Эссен" относится к новой серии фрегатов проекта 11356Р/М (также используется обозначение 11357). Они предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, для дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.