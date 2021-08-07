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Фрегат Черноморского флота направили в Средиземноморье

ТАССиещё 3
1 час назад

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы ЧФ.

Фрегат Черноморского флота направили в Средиземноморье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота осуществляет прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Экипаж фрегата совершает плановый переход из Черного моря в дальнюю морскую зону", - отмечается в сообщении. В Средиземном море корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота и сменит экипаж фрегата "Адмирал Макаров", выполняющий специальные задачи в дальней морской зоне с мая 2021 года.

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"Адмирал Эссен" относится к новой серии фрегатов проекта 11356Р/М (также используется обозначение 11357). Они предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, для дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.

Фрегаты несут восемь пусковых установок ракетного комплекса "Калибр-НК", вооружены зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами "Штиль-1", АК-630М, универсальными артиллерийскими установками А-190 калибра 100 мм, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой РБУ-6000. На фрегате имеются взлетно-посадочная площадка и ангар для противолодочного вертолета (Ка-27 или Ка-31).

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