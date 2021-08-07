Стальной король. Алексей Мордашов – самый орденоносный миллиардер России

3 августа крупнейший российский ретейлер «Лента», принадлежащий «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова, закрыл сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия». Окончательная стоимость покупки составила 225 млн.

Фото: ТАСС ТАСС

Благодаря сделке «Лента» станет вторым игроком по количеству супермаркетов на российском рынке ритейла.

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О состоянии и пути успеха Алексея Мордашова – в материале «Рамблера».

Приватизационный скандал

Алексей Мордашов – один из богатейших людей России. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние владельца «Северстали» за январь-июль 2021 года увеличилось на 39,4 миллиарда долларов. Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В него вошли 24 россиянина. Мордашов находится на четвертом месте рейтинга среди российских миллиардеров. Его состояние выросло на $6,14 млрд, до $29,2 млрд.

Основой его состояния являются акции группы «Северсталь». Ее базовое предприятие — Череповецкий металлургический комбинат (ЧМК). Именно там в советские годы работали родители Мордашова.

Образование он получил в Ленинграде. По окончании учебы возвратился на малую родину и стал трудиться в ЧМК. Генеральный директор комбината Юрий Липухин сразу оценил способности молодого экономиста. Спустя четыре года, в 1992 году, 27-летнего специалиста назначили директором по финансам и экономике. Он был уже тогда ответственен за сбыт продукции. Когда распался СССР, завод почти прекратил поставки на внутренний рынок, и Мордашов после прохождения стажировки в Австрии начал заключать контракты с трейдерами, которые отправляли сталь на экспорт.

В 1993 году ему было поручено заняться приватизацией ЧМК. Созданная им компания «Северсталь-инвест» на вырученные от продажи продукции деньги скупила 43% акций комбината. Мордашов сам возглавил ЧМК. В 1996 году он занял пост гендиректора «Северстали», а Липухин – председателя совета директоров. Те 43% акций «Северстали», которые к тому времени аккумулировал «Северсталь-Инвест», были перенаправлены на другую структуру — «Северсталь-Гарант», на 51% принадлежащую Мордашову, на 49% – Липухину. Юрий Липухин в интервью Forbes признавался, что изначально была договоренность одинаково поделить доли, и все же ссоры между ними не произошло. В 1997 году Липухин даже стал крестным отцом Мордашова. Однако тогда экс-директор осознавал, что устав «Северсталь-Гаранта» не дает ему никакой возможности влиять на управление акциями «Северстали».

«Алексей получил комбинат на тарелочке с голубой каемочкой. Завод я ему попросту отдал и отошел на второй план», – вспоминал Липухин.

Конфликт случился после дефолта 1998 года.

«Весной 1999 года он самовольно, без моего ведома, выкупил на себя 17% акций, которые принадлежали «Северсталь-Инвесту», — говорит Липухин. — Я к нему подошел и сказал: Алеша, так действовать нельзя. Его ответ был предельно коротким: об этом нигде не написано».

Мордашов, в свою очередь, в том же интервью Forbes утверждал, что поступил честно по отношению к Липухину.

«Я не забрал все себе, хотя юридически мог бы это сделать», – заявил он.

В начале нулевых Мордашов обратился к Липухину с просьбой продать ему свои 49% «Северсталь-Гаранта». По словам экс-директора, за этот пакет он получил в 6 раз меньше рыночной цены. Мордашов же отрицает, что приобрел пакет акций с дисконтом.

Уже в 2001 году принадлежащие Мордашову 32% акций комбината были арестованы по иску бывшей жены, Елены, с которой он развелся в 1996 году. Предпринимателю удалось выиграть дело в 2002 году: суд счел претензии экс-супруги необоснованными.

В мае 2015-го года Алексей Мордашов покинул пост гендиректора «Северстали» и вернулся на должность председателя совета директоров. В настоящее время непосредственно или через фирмы-посредники владеет 77,03% акций компании.

Умение заводить друзей

Среди друзей Алексея Мордашова – Анатолий Чубайс, который преподавал у него в институте. Именно Чубайс привел его в клуб молодых реформаторов, которые стали позднее членами правительства при президенте Борисе Ельцине. Дружба с петербургским финансистом Владимиром Коганом приблизила бизнесмена к Владимиру Путину.

В 2003 году Мордашова назначили совладельцем банка «Россия», крупнейшим акционером которого является давний друг Путина Юрий Ковальчук. В 2008 году Мордашов, «Сургутнефтегаз» и банк «Россия» создали Национальную медиа группу, которая в настоящее время владеет пакетами в ТВ-каналах («Первый», «Пятый», «РЕН ТВ», СТС, «78»), газетах («Известия», «Metro-Петербург», «Спорт-Экспресс»). В 2013 году Мордашов и Ковальчук купили 50% акций мобильного оператора Tele2.

В феврале 2018 года в ходе встречи бизнесмена с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево «Северстали» был гарантирован стабильный поток госзаказов.

Самый орденоносный миллиардер

Основной владелец «Северстали» является самым «орденоносным» миллиардером России. У Мордашова пять государственных наград: орден Александра Невского (2015), орден Почета (2011), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней (1999, 1996), знак отличия «За благодеяние» (2016). Столько госнаград нет ни у кого из российских предпринимателей-миллиардеров, следует из исследования РБК.

Личная жизнь

У Алексея Мордашова семеро детей. Последний ребенок родился в 2020 году от третьей супруги Марины. Дочку назвали Аленой. Ее старшие сестры, Мария (2009 год рождения) и Настя (2012) , и брат Даниил (2014) учатся в русско-английской школе Wunderpark, которую жена Мордашова открыла в 2015 году.

У Мордашова есть еще три сына: Илья (1986 года рождения), Кирилл (1999 года) и Никита (2000 года). Последним двум миллиардер в 2019 году передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристической TUI, однако летом 2020-го Никита был отчислен из ВШЭ. Он пошел служить в армию и передал все полученное от отца старшему брату.