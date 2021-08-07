Стальной король. Алексей Мордашов – самый орденоносный миллиардер России

3 августа крупнейший российский ретейлер «Лента», принадлежащий «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова, закрыл сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия». Окончательная стоимость покупки составила 225 млн.
Благодаря сделке «Лента» станет вторым игроком по количеству супермаркетов на российском рынке ритейла.
О состоянии и пути успеха Алексея Мордашова – в материале «Рамблера».
Алексей Мордашов – один из богатейших людей России. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние владельца «Северстали» за январь-июль 2021 года увеличилось на 39,4 миллиарда долларов. Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В него вошли 24 россиянина. Мордашов находится на четвертом месте рейтинга среди российских миллиардеров. Его состояние выросло на $6,14 млрд, до $29,2 млрд.
Основой его состояния являются акции группы «Северсталь». Ее базовое предприятие — Череповецкий металлургический комбинат (ЧМК). Именно там в советские годы работали родители Мордашова.
Образование он получил в Ленинграде. По окончании учебы возвратился на малую родину и стал трудиться в ЧМК. Генеральный директор комбината Юрий Липухин сразу оценил способности молодого экономиста. Спустя четыре года, в 1992 году, 27-летнего специалиста назначили директором по финансам и экономике. Он был уже тогда ответственен за сбыт продукции. Когда распался СССР, завод почти прекратил поставки на внутренний рынок, и Мордашов после прохождения стажировки в Австрии начал заключать контракты с трейдерами, которые отправляли сталь на экспорт.
В 1993 году ему было поручено заняться приватизацией ЧМК. Созданная им компания «Северсталь-инвест» на вырученные от продажи продукции деньги скупила 43% акций комбината. Мордашов сам возглавил ЧМК. В 1996 году он занял пост гендиректора «Северстали», а Липухин – председателя совета директоров. Те 43% акций «Северстали», которые к тому времени аккумулировал «Северсталь-Инвест», были перенаправлены на другую структуру — «Северсталь-Гарант», на 51% принадлежащую Мордашову, на 49% – Липухину. Юрий Липухин в интервью Forbes признавался, что изначально была договоренность одинаково поделить доли, и все же ссоры между ними не произошло. В 1997 году Липухин даже стал крестным отцом Мордашова. Однако тогда экс-директор осознавал, что устав «Северсталь-Гаранта» не дает ему никакой возможности влиять на управление акциями «Северстали».
«Алексей получил комбинат на тарелочке с голубой каемочкой. Завод я ему попросту отдал и отошел на второй план», – вспоминал Липухин.
Конфликт случился после дефолта 1998 года.
«Весной 1999 года он самовольно, без моего ведома, выкупил на себя 17% акций, которые принадлежали «Северсталь-Инвесту», — говорит Липухин. — Я к нему подошел и сказал: Алеша, так действовать нельзя. Его ответ был предельно коротким: об этом нигде не написано».
Мордашов, в свою очередь, в том же интервью Forbes утверждал, что поступил честно по отношению к Липухину.
«Я не забрал все себе, хотя юридически мог бы это сделать», – заявил он.
В начале нулевых Мордашов обратился к Липухину с просьбой продать ему свои 49% «Северсталь-Гаранта». По словам экс-директора, за этот пакет он получил в 6 раз меньше рыночной цены. Мордашов же отрицает, что приобрел пакет акций с дисконтом.
Уже в 2001 году принадлежащие Мордашову 32% акций комбината были арестованы по иску бывшей жены, Елены, с которой он развелся в 1996 году. Предпринимателю удалось выиграть дело в 2002 году: суд счел претензии экс-супруги необоснованными.
В мае 2015-го года Алексей Мордашов покинул пост гендиректора «Северстали» и вернулся на должность председателя совета директоров. В настоящее время непосредственно или через фирмы-посредники владеет 77,03% акций компании.
Среди друзей Алексея Мордашова – Анатолий Чубайс, который преподавал у него в институте. Именно Чубайс привел его в клуб молодых реформаторов, которые стали позднее членами правительства при президенте Борисе Ельцине. Дружба с петербургским финансистом Владимиром Коганом приблизила бизнесмена к Владимиру Путину.
В 2003 году Мордашова назначили совладельцем банка «Россия», крупнейшим акционером которого является давний друг Путина Юрий Ковальчук. В 2008 году Мордашов, «Сургутнефтегаз» и банк «Россия» создали Национальную медиа группу, которая в настоящее время владеет пакетами в ТВ-каналах («Первый», «Пятый», «РЕН ТВ», СТС, «78»), газетах («Известия», «Metro-Петербург», «Спорт-Экспресс»). В 2013 году Мордашов и Ковальчук купили 50% акций мобильного оператора Tele2.
В феврале 2018 года в ходе встречи бизнесмена с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево «Северстали» был гарантирован стабильный поток госзаказов.
Основной владелец «Северстали» является самым «орденоносным» миллиардером России. У Мордашова пять государственных наград: орден Александра Невского (2015), орден Почета (2011), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней (1999, 1996), знак отличия «За благодеяние» (2016). Столько госнаград нет ни у кого из российских предпринимателей-миллиардеров, следует из исследования РБК.
У Алексея Мордашова семеро детей. Последний ребенок родился в 2020 году от третьей супруги Марины. Дочку назвали Аленой. Ее старшие сестры, Мария (2009 год рождения) и Настя (2012) , и брат Даниил (2014) учатся в русско-английской школе Wunderpark, которую жена Мордашова открыла в 2015 году.
У Мордашова есть еще три сына: Илья (1986 года рождения), Кирилл (1999 года) и Никита (2000 года). Последним двум миллиардер в 2019 году передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристической TUI, однако летом 2020-го Никита был отчислен из ВШЭ. Он пошел служить в армию и передал все полученное от отца старшему брату.
В интервью Bloomberg Мордашов рассказал, что работает над планом по передаче детям своего состояния. Предполагается, что будет создан некий фонд, который позволит детям предпринимателя принять участие в управлении и подготовиться к принятию на себя ответственности. Сам Мордашов отметил, что несет ответственность за то, чтобы обеспечить стабильность системы после того, как она перейдет по наследству.