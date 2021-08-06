В Роспотребнадзоре уточнили требования масочного режима в России

Россиянам не нужно носить защитные маски на улице, если они не участвуют в массовых мероприятиях. Об этом, по данным ТАСС, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают», - пояснила она в эфире телеканала «Россия-24».

При этом глава Роспотребнадзора напомнила, что требование носить маски в помещениях никто не отменял.

«В закрытых помещениях да, это требование остается, оно неизбежно, оно действует в преимущественной части стран на планете», - пояснила Анна Попова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательном ношении перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах города. Столичный градоначальник отметил, что носить маски в общественных местах все еще необходимо. Масочный режим сохранится до тех пор, пока количество новых случаев коронавируса не сократится до минимума, заявил он.

5 августа стало известно, что с начала пандемии коронавируса жители Санкт-Петербурга, нарушившие масочный режим в общественном транспорте, принесли бюджету города как минимум 13 млн рублей. Согласно статистике, с начала пандемии полиция составила на безмасочников 3293 протокола, 2044 из них были выписаны в метро, еще 1249 – в другом общественном транспорте.