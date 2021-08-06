В Роспотребнадзоре уточнили требования масочного режима в России

Россиянам не нужно носить защитные маски на улице, если они не участвуют в массовых мероприятиях. Об этом, по данным ТАСС, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают», - пояснила она в эфире телеканала «Россия-24».
При этом глава Роспотребнадзора напомнила, что требование носить маски в помещениях никто не отменял.
«В закрытых помещениях да, это требование остается, оно неизбежно, оно действует в преимущественной части стран на планете», - пояснила Анна Попова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательном ношении перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах города. Столичный градоначальник отметил, что носить маски в общественных местах все еще необходимо. Масочный режим сохранится до тех пор, пока количество новых случаев коронавируса не сократится до минимума, заявил он.
5 августа стало известно, что с начала пандемии коронавируса жители Санкт-Петербурга, нарушившие масочный режим в общественном транспорте, принесли бюджету города как минимум 13 млн рублей. Согласно статистике, с начала пандемии полиция составила на безмасочников 3293 протокола, 2044 из них были выписаны в метро, еще 1249 – в другом общественном транспорте.
Штраф для нарушивших ограничения граждан составляет 4 тысячи рублей при условии, что человек попался представителям закона впервые. Злостные нарушители, на которых было составлено два и более протоколов, наказываются штрафом в размере 5 тысяч рублей.