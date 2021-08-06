«Отбирают всех специалистов»: на Украине назвали управляющие страной силы

О роли Соединенных Штатов в управлении Украиной в эфире телеканала «Наш» высказался экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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Среди прочего, он заявил, что в ходе встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена США могут решиться на серьезные ответные меры, поскольку у Вашингтона есть сеть агентов влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке и правоохранительных структурах Украины. Помимо этого, как отметил Мураев, под контролем американцев находятся Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное управление Украины (НАБУ).

«У них есть САП, НАБУ, антикоррупционный суд. Сейчас они вообще отбирают всех специалистов для судебной системы. То есть они в сущности управляют нашей страной с помощью своих «иностранных экспертов», формирующих наши институты власти», — сказал бывший депутат.

Он также отметил, что Украина зависит от МВФ, при выходе инвесторов из облигаций внутреннего государственного займа, в стране сразу будет дефолт.

«Пенсии станут по четыре доллара. Это будет революция. Выйдут миллионы граждан на улицы сразу. Цены поднимутся на все - энергоносители, все товары», — заявил Мураев.