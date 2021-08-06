Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик обвинил Минск в гибридной войне против ЕС и увеличении потока мигрантов в качестве мести за белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Об этом пишет «Лента.ру».

Бегунья Кристина Тимановская запросила политическое убежище в Польше после конфликта с руководством сборной Белоруссии. Спортсменка отказалась выступать в эстафете 4х400 метров, куда ее направили после того, как двух других легкоатлеток из Белоруссии отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции в 100 и 200 метров.

Она заявила о некомпетентности спортивных чиновников и тренеров и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ ее решили отправить обратно в Белоруссию. Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление и насильно пытались посадить в самолет. 5 августа Тимановская прилетела в Варшаву, а МОК в рамках расследования ее жалобы аннулировал аккредитацию на Играх в Токио двух белорусских тренеров.

По мнению заместителя министра внутренних дел Польши Мацея Васика, в последние дни Белоруссия делает все для того, чтобы спровоцировать увеличение потока мигрантов в страны Европы, мстя за Тимановскую.

Белорусские власти развязали гибридную войну против Европейского союза, заявил Васик, чьи слова привело агентство Reuters.