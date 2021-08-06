Россиянам компенсируют затраты на газификацию

Граждане, которые платно подключили газ до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации. Об этом, как пишет «Прайм», заявил первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

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«Могу доложить, что принято принципиальное решение на федеральном уровне: всем, кто с 21 апреля по настоящее время подключил газ за свои деньги до границы земельных участков, эти деньги будут 100% компенсированы», — сообщил он.

Закон о бесплатном доведении газа до участков подписал 11 июня президент России Владимир Путин. Первый этап газификации пройдет до 2023 года, второй — до 2030 года. Ответственность за доведение газопровода до границ земельных участков возлагается на единого оператора газификации.

Комплексный договор на подключение будет предусматривать принцип «единого окна», что должно сократить сроки работ.