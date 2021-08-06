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Россиянам пообещали компенсировать затраты на газификацию

Лера Букина
1 час назад

Граждане, которые платно подключили газ до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации. Об этом, как пишет «Прайм», заявил первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Россиянам компенсируют затраты на газификацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу доложить, что принято принципиальное решение на федеральном уровне: всем, кто с 21 апреля по настоящее время подключил газ за свои деньги до границы земельных участков, эти деньги будут 100% компенсированы», — сообщил он.

Закон о бесплатном доведении газа до участков подписал 11 июня президент России Владимир Путин. Первый этап газификации пройдет до 2023 года, второй — до 2030 года. Ответственность за доведение газопровода до границ земельных участков возлагается на единого оператора газификации.

Комплексный договор на подключение будет предусматривать принцип «единого окна», что должно сократить сроки работ.

В начале мая руководство «Газпрома» сообщило о планах провести в России бесплатную газификацию частных домов площадью до 300 квадратных метров. Их владельцы могут рассчитывать на проведение ответвления от газопровода до границы земельного участка, если он находится не дальше 200 метров от газораспределительной сети.

Личный счет,Андрей Турчак,Владимир Путин,Газпром,Совет Федерации,
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