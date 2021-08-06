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Инструменты для побега заключенному Мавриди могла принести его адвокат

Анна Безрукова
55 минут назад

Гаечный ключ сбежавшему из ИВС в подмосковной Истре Александру Мавриди возможно пронесла его адвокат. В настоящее время версия о любовной связи преступника и защитницы проверяется следователями. Женщина ранее подозревалась в доставке подсудимому учебника по психиатрии, сообщает Телеграм-канал «112».

Инструменты для побега заключенному Мавриди могла принести его адвокат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С помощью книги Мавриди предпринял попытку обмануть экспертов в ходе психолого-психиатрической экспертизы. Ему даже удалось пройти первичную амбулаторную экспертизу, признавшую его невменяемым. Но пособие вовремя обнаружили в тайнике его камеры.

Затем Мавриди отправили в Институт Сербского, где в условиях стационара за ним наблюдали медики, которые пришли к выводу, что он вменяем. В изоляторе временного содержания Александр Мавриди должен был находиться в одиночной камере. Как правило, в таких условиях содержат подозреваемых по тяжким статьям.

Но накануне вечером убийца «колбасного короля» попросил дежурного о переводе его в камеру с другими заключенными, объяснив это тем, что там находятся его земляки - приезжие из Молдавии, которые все являются «домушниками». Об этом было известно и Мавриди, который возлагал на «способности» земляков большие надежды.

Напомним, сегодня утром появилась информация, что пятеро заключенных совершили побег из ИВС в подмосковной Истре. Как сообщало издание "МК", преступники покинули территорию колонии ранним утром в 4 часа.

Среди сбежавших оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в громком убийстве "колбасного короля" Владимира Муругова. Преступление произошло в Истринском районе. Помимо этого, Мавриди ранее выступал фигурантом дела о похищении адвоката Завгороднего.

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