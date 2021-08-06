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Сбежавший в Подмосковье заключенный мог обмануть психиатрическую экспертизу с помощью учебника

Елена Прошина
38 минут назад

Александр Мавриди, сбежавший из ИВС в подмосковной Истре, мог обмануть психиатрическую экспертизу, прочитав профильный учебник. О такой подробности пребывания мужчины в следственном изоляторе сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал источник, первая психолого-психиатрическая экспертиза показала невменяемость Мавриди. Однако следователи заподозрили неладное, провели осмотр его камеры и нашли тайник в кровати, где лежала книга.

«На повторную экспертизу его направили к опытнейшим экспертам Института Сербского. В том числе там указали, что подсудимый очень хитер и вновь может попытаться обмануть психиатров», – сказал собеседник канала.

Подобные книги в СИЗО запрещены, но пронести книгу по психиатрии могла его адвокат Мария Суркова.

Напомним, что 6 августа Мавриди вместе с четырьмя сокамерниками сбежал из СИЗО в Истре. Самого Мавриди обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова. Заключенным удалось «отжать» и скрутить замки на дверях, после чего они покинули здание и направились в сторону железнодорожных путей, где их след потерялся.

За день до побега Мавриди попросил перевести его в камеру к землякам, приезжим из Молдавии. Сейчас дежурный задержан.

Личный счет,Видео,ФСИН,РЕН ТВ,
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