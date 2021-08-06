Россиянам предложили запретить инвестировать заемные деньги

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров попросил Центробанк РФ решить проблему инвестирования заемных средств граждан в пирамиды, пишет «Коммерсант».
«Наблюдается рост числа граждан, пострадавших от финансовых пирамид, которые вкладывали заемные средства. В абсолютном большинстве случаев речь идет о банковских кредитах», - говорится в обращении.
В фонде предлагают, чтобы банки при оформлении кредитов в обязательном порядке информировали граждан, что заемные средства не могут использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях. При нарушении данного условия банки имеют право расторгнуть договор и принудить заемщика досрочно вернуть кредит.
По словам управляющего фондом Марата Сафиулина, среди пострадавших от деятельности финансовой пирамиды Finiko было примерно 50% тех, кто инвестировал в том числе кредитные средства в размере от 200 тысяч рублей до нескольких миллионов.
Опрошенные «Ъ» эксперты уверены, что обычного предупреждения недостаточно - людей, которые поверили в быстрый и сверхвысокий доход на финансовых пирамидах, оно вряд ли остановит.
«Информирование лишним не бывает, мы с этим согласны. Но давайте прямо скажем, что запрет подразумевает ответственность за его нарушение. Сейчас никакой ответственности нет», - отмечает эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Михаил Алексеев.
Напомним, финансовая пирамида Finiko рухнула в конце июля, ее основателя Кирилла Доронина обвинили в мошенничестве со средствами вкладчиков. Структура работала с 2019 года. Она брала у клиентов деньги, обещая инвестировать под 20-30% в месяц. Участники пирамиды влезли в кредиты, чтобы стать клиентами компании. В июле 2021-го Finiko прекратила выплаты. По оценкам следователей, за три года в финансовую пирамиду вложили около 7 млрд рублей.