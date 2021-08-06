Для победы над COVID нужно привить порядка 80%, заявили в «Векторе»

"Для того, чтобы вирус перестал активно передаваться от человека к человеку, должно быть вакцинировано порядка 70-80% населения. После этого заболеваемость из массовой становится вспышечной, то есть случайной", - сказал Семенов в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Всего по состоянию на 6 августа 2021 года в России зарегистрировано 6 312 185 случаев новой коронавирусной инфекции, 160 137 человек умерли, а 1 239 271 человек остается под наблюдением медиков. Также за весь период в нашей стране провели более 166,2 млн лабораторных исследований на COVID-19. В мире за весь период распространения нового вируса им заразились 198 332 947 человек, из них 4 224 441 человек умер.

Медленные темпы вакцинации в мире вообще, не только в России, привели к тому, что коронавирус выиграл время и получил возможность мутировать. Он становится все более и более заразным, все больше и больше людей могут заболеть.