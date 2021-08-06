Путин дал поручение по изменению смен в школах

Президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил правительству полностью отказаться от третьих смен в школах в 2023–2024 учебном году.

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«С учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023–2024 учебном году», - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Владимир Путин поручил подготовить программу по капитальному ремонту 7300 зданий общеобразовательных организаций в 2022-2026 годах, из них не менее трех тысяч зданий в 2022-2023 годах. Также президент поручил предоставить предложения по решению проблемы наличия зданий школ, находящихся в аварийном состоянии.

В октябре 2020 года правительство РФ направило 12 млрд рублей на создание новых мест в школах с целью ликвидировать третьи смены в школах. Деньги должны были поступить в Бурятию, Дагестан и Чечню, где в ряде районов школьники до сих пор учатся в три смены.