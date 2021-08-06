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МВД объявило награду за помощь в поимке обвиняемого в убийстве "мясного короля"

Вероника Полынина
1 час назад

МВД России объявило награду 1 млн рублей за помощь в поимке одного из обвиняемых в убийстве «мясного короля», передает РИА «Новости».

МВД объявило награду за помощь в поимке убийцы "мясного короля"
Фото: СК РФСК РФ

В ночь на 6 августа 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, сбежал из изолятора временного содержания МВД в подмосковной Истре. Заключенные повредили дверь камеры, после чего незамеченными вышли из ИВС.

Вместе с Мавриди из ИВС сбежали 34-летний Иван Цуркану, 30-летний Александр Бутнару, 35-летний Денис Грозаву и 33-летний Николай Тетеря, которых обвиняют в краже.

Побег заключенных в Истре: начались задержания сотрудников изолятора

Именно Мавриди считается организатором побега.

Исчезновение заключенных обнаружили утром во время обхода.

Бизнесмен Владимир Маругов, которого СМИ называли «мясным королем», был убит в ночь на 2 ноября 2020 года. Преступники проникли в баню частного дома, где он находился с гражданской супругой, и стали требовать у них деньги. Женщина смогла сбежать и вызвать полицию. К моменту приезда силовиков злоумышленники с места преступления скрылись, а Маругов был уже мертв. Бизнесмена пытали, стреляя в него из арбалета.

Личный счет,Александр Мавриди,Владимир Маругов,МВД,РИА Новости,
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