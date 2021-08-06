МВД объявило награду за помощь в поимке убийцы "мясного короля"

В ночь на 6 августа 50-летний Александр Мавриди , обвиняемый в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова , сбежал из изолятора временного содержания МВД в подмосковной Истре. Заключенные повредили дверь камеры, после чего незамеченными вышли из ИВС.

Бизнесмен Владимир Маругов, которого СМИ называли «мясным королем», был убит в ночь на 2 ноября 2020 года. Преступники проникли в баню частного дома, где он находился с гражданской супругой, и стали требовать у них деньги. Женщина смогла сбежать и вызвать полицию. К моменту приезда силовиков злоумышленники с места преступления скрылись, а Маругов был уже мертв. Бизнесмена пытали, стреляя в него из арбалета.