МВД объявило награду за помощь в поимке убийцы "мясного короля"

МВД России объявило награду 1 млн рублей за помощь в поимке одного из обвиняемых в убийстве «мясного короля», передает РИА «Новости».
В ночь на 6 августа 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, сбежал из изолятора временного содержания МВД в подмосковной Истре. Заключенные повредили дверь камеры, после чего незамеченными вышли из ИВС.
Вместе с Мавриди из ИВС сбежали 34-летний Иван Цуркану, 30-летний Александр Бутнару, 35-летний Денис Грозаву и 33-летний Николай Тетеря, которых обвиняют в краже.
Именно Мавриди считается организатором побега.
Исчезновение заключенных обнаружили утром во время обхода.
Бизнесмен Владимир Маругов, которого СМИ называли «мясным королем», был убит в ночь на 2 ноября 2020 года. Преступники проникли в баню частного дома, где он находился с гражданской супругой, и стали требовать у них деньги. Женщина смогла сбежать и вызвать полицию. К моменту приезда силовиков злоумышленники с места преступления скрылись, а Маругов был уже мертв. Бизнесмена пытали, стреляя в него из арбалета.